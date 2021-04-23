你相信世上有水鬼嗎？近日全台鬧水荒，許多河流、湖泊、水庫乾見底，沉落已久的古物、寶物，或是罕見隕石坑紛紛出世，令人嘖嘖稱奇，多年來關於水鬼的神祕都市傳說，也於坊間再度掀起熱議！如日前社群平台和通訊軟體上就瘋傳一段驚悚影片，裡頭只見一隻不知名謎樣生物，身上顏色白花花的，手長腳短，四肢還趴伏在地，讓人看了不敢冒然靠近，加上影片上Key著「水怪！這叫水鬼，在山塘，水庫裡」的簡體字，讓不少網友看得下巴掉下來、半信半疑。對此，台灣事實查核中心特別採訪台北市立動物園，聯手在檢視影片後出面闢謠，推測片中的「水鬼」應為「白喉三趾樹獺（Bradypus tridactylus）」，因此請民眾勿信以為真，繼續傳播錯誤訊息。

台北市立動物園推測網路瘋傳的「水庫水鬼」應是「白喉三趾樹獺」。（圖／台灣事實查核中心）

根據該爆紅影片指出，內容所謂的「水鬼」，生活在山塘、水庫、長白山天池裡，而且「它會拉游泳的人，很多會水性的人，都死在它手裡。它在陸地上沒一點力氣，一到水裡，它要比成人大幾倍的力，所以一旦在水裡被它抱住就必死無疑。這水鬼，我們小時候都聽過吧。就是沒見過！開眼界了吧！」

台北市立動物園推測網路瘋傳的「水庫水鬼」應是「白喉三趾樹獺」。（圖／台灣事實查核中心）

不過謠言止於智者，台灣事實查核中心與台北市立動物園仔細端詳影片後越想越不對，特別出面澄清錯誤訊息，認為片中「水鬼」很可能是棲息在南美洲北緣、巴西北部一帶的陸生動物「白喉三趾樹獺」，雖然白喉三趾樹獺確實會游泳，但大多生活在樹上，因此「這是在長白山天池裡生活的水怪」實屬不實傳言，民眾勿以訛傳訛。

(中時新聞網)