美國中情局（CIA）公布2021全年全球人口生育率預測，在227個國家或地區中，台灣位列227名，排名世界倒數第一，對此，藝人吳鳳在臉書發文表示經濟壓力是關鍵因素，導致自己直到35歲才有勇氣結婚。

台灣被美國中情局（CIA）預測是今年全世界出生率最低的國家，吳鳳表示這對任何一個國家而言都是不好消息，畢竟會慢慢失去人才跟競爭力，至於現代人傾向晚婚或不想要生孩子，他點出經濟壓力是關鍵因素，才會讓許多人想先把事業到達一定程度，才開始考慮要不要結婚，就像自己也是到35歲，才有勇氣走向婚姻之路。

此外，吳鳳點岀生孩子也是一大挑戰，光是孩子教育、衣服、娛樂等，都是需要一筆不小開銷，也讓許多夫妻質疑是否養得起小孩？他表示自己並非來自富有家庭，加上揹負著房貸壓力，只能努力工作維持生活品質，從年輕就開始投資自己，並對未來有新想法跟期待的他，以自身經驗建議年輕人不要怕未來，但要找出自己優點，才會有出色表現，賺錢時盡量存錢，可以的話量力而為，最重要的是創造自己的價值。

對此，網友心有戚戚焉表示：「現在的年輕人結婚生子，要考慮經濟、教育還有房貸，要擔心的事很多」、「一個月只賺兩三萬能養什麼？自己都養不活了」、「一個小孩開銷比一個成年人開銷多至少2~3倍，加上物價一直再漲，收入不成對比，才導致不敢婚不敢生的局勢」。

(中時新聞網)