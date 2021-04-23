一線紅星趙麗穎與「蘭陵王」馮紹峰因戲結緣，於2018年終於宣布結婚，隔年迎接兒子「想想」誕生，不料今天兩人先後宣布離婚，在演藝圈拋出震撼彈，而外界有一說法，認為這段婚姻是「門不當戶不對的結果」，趙麗穎產後不到半年就光速復出，出席活動時卻遭公然調侃一定是認為當媽比當演員辛苦，才會放馮邵峰自己在家帶小孩，讓趙麗穎秒變臉。

趙麗穎2019年3月生下兒子，同年8月即回歸工作崗位，身材竟已恢復纖細，讓人嘖嘖稱奇，而她去年1月出席「閱文盛典」活動，身為台下觀禮嘉賓，被在台上的男星鄭愷當眾開了玩笑：「想問一下麗穎，是當媽媽辛苦還是當演員辛苦？」，當時趙麗穎僅微笑沒有回應，鄭愷竟自己幫她回答：「肯定是覺得當媽媽辛苦，不然怎麼會選擇出來拍戲，讓馮紹峰一人顧小孩」，趙麗穎聞言瞬間收起臉上笑容，神情變得尷尬。

昔趙麗穎在活動上被鄭愷調侃「放馮紹峰一人在家顧孩子」，當場變臉，場面尷尬。(取材自趙麗穎工作室微博、秒拍)

雖鄭愷之後接著說：「讓我們把掌聲送給在家帶孩子的馮紹峰」，趙麗穎也微笑拍手，但畫面曝光後，鄭愷仍被罵翻，網友怒轟他失言「為什麼問一位女性這種問題？」、「一點都不好笑的玩笑」、「不論怎樣，這都是在冒犯女人，男人不可以帶孩子？」、「有給在家帶孩子的女性鼓掌嗎？」。

如今這個過往，也被拿出來討論，認為這也可能是致使趙麗穎與馮紹峰感情破滅的原因之一，今趙麗穎發表離婚聲明，直白表示兩人因為工作結緣，也因為工作「聚少離多」，這就是兩人決定分開的主因，過程和平，盼外界不要過度揣測，「即使現在選擇分開，兩人也非常感恩過往的相遇相知」，至於孩子，兩人會共同扶養。

(中時新聞網)