受新冠肺炎疫情影響、去年緊急宣布停辦1次的「台中國際旅展」，今年重新再出發，23日熱鬧開跑，總計吸引150家業者、200多個展出攤位，但因國外旅遊仍受限，參展者多推出國內套裝遊程或住宿、餐飲優惠，其中，住宿下殺最低2.6折，業者堪稱祭出流血價搶客。

特別的是，昇恆昌免稅商店今年首次進駐台中旅展會場，推出香水、酒類、名牌包及巧克力等產品，業者說，進駐旅展希望讓民眾體驗、不出國也能買這些免稅商品，所有產品稅金都已由昇恆商公司吸收，另推出3種刷卡優惠。

昇恆昌免稅商店首次進駐台中旅展，吸引不少民眾採購。(林欣儀攝)

主辦單位表示，除台灣業者參展攬客，關島觀光局、駐台北印尼經濟貿易辦事處、聖露西亞大使館、聖文森及格瑞那丁大使館、德國經濟辦事處等國也都在展場設攤，盼趁著國境還未完全開放來宣傳，爭取開放出國之後的客源。

主辦單位強調，今年旅展以「偽出國－發現新台灣」為主軸，旅遊業者紛紛推出澎湖、金門或馬祖等離島行程，另部落遊程也是重點，而知名凱薩飯店集團、挪威森林旅館集團及理想大地渡假酒店等紛紛推出優惠住宿，其中，義大皇家酒店推出3999元「旅行趣住宿券」、可加碼升等家庭房，且買10張送1張、優惠達2.6折。

2021台中國際旅展23日起熱鬧開展，以熱情森巴舞揭開序幕。(林欣儀攝)

2021台中國際旅展23日起熱鬧開展，以熱情森巴舞揭開序幕。(林欣儀攝)

連續3年蟬聯台灣最美飯店的花蓮理想大地渡假飯店，因擁有全台唯一飯店內景觀生態河道，在旅展推出一泊一食住宿禮券5600、一泊二食6800元，平日入住還送生態竹筏體驗。挪威森林集團則推出紅配綠策略，購買紅標優惠套餐贈送綠標贈品，還可參加「挪威骰骰樂」抽獎活動，盼趁旅展搶客，為接下來的暑假旅遊市場先熱身。

(中時 )