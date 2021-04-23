製造業缺料問題造成上游的原物料價格上漲，也觸動潛在通膨壓力，台灣經濟研究院認為，生產線缺料、搶料已阻礙正常的產程安排，龐大訂單難以準時出貨，是製造業目前看好未來半年景氣占比下降的因素之一。

台灣經濟研究院今（23）日公布國內總體經濟預測、最新景氣動向調查結果。根據該院問卷調查結果，3月製造業營業氣候測驗點微幅下滑至105.73點，連續兩月呈現小幅下滑態勢；服務業營業氣候測驗點連續四個月上揚至100.96點，是自2014年8月以來的新高。營建業營業氣候測驗點亦轉為下滑至106.60點。

製造業調查部分，台經院3月問卷結果顯示，將近八成以上比例的鋼鐵基本工業與化學工業廠商看好當月景氣，亦有一半比例左右的電子機械業廠商看好當月景氣表現。整體廠商對未來半年景氣看法部份，看好廠商由2月的52.5％減少9.0個百分點至43.5％，看壞比率由2月的4.1％增加2.5個百分點至6.6％，權重較大的電子機械業、鋼鐵基本工業與化學工業看好未來半年景氣的比例接近五成，其餘產業亦多以景氣持平與好轉看待。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，疫情對經濟的衝擊已隨著各國陸續接種疫苗而逐漸淡化，全球經濟需求仍呈現穩健回升的態勢，特別是美國與中國是今年全球經濟復甦的兩大領頭羊，亦有助於傳產拉貨需求樂觀成長，

此外，孫明德認為，新興科技應用需求暢旺，使得台灣的傳產與科技產品出口與接單表現亮眼。其次，半導體廠商持續投資先進製程，加上全球電信業者的5G基地台和創新應用正陸續上路，台灣五大電信也加緊投資建設中，且政府今年綠能建置速度亦將加快，均有助於帶動產業的全年表現。

(工商 )