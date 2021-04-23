工紙大廠正隆落實氣候永續治理，22日簽署支持TCFD，並將在未來三年投資逾200億元，深化海內外循環經濟據點，提高能資源整合績效，打造低碳綠能新紙業。

TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）工作小組由國際金融穩定委員會（FSB）成立，為擬訂具一致性的自願性氣候相關財務資訊揭露建議，協助投資者與決策者瞭解組織重大風險。國內金管會擬定未來公司治理3.0，將參考國際準則規範TCFD強化永續報告書揭露，以利氣候風險連結至公司治理。

累計至今年4月，全球有逾1,900家企業簽署支持，台灣有47家，正隆為國內首家簽署支持TCFD的紙業。

正隆簽署支持TCFD後，CSR委員會將依據治理、策略、風險管理、指標與目標等四大面向導入管理框架，盤點氣候變遷風險與機會，評估潛在財務影響程度，提升相關轉型風險的應變能力，做出對公司未來營運發展更佳的對策，同時支持低碳永續經濟。

正隆基於減量（Reduce）、再利用（Reuse）、回收再生（Recycle），創造產品、能源和水資源三大能資源循環的最大效益，是台灣廢紙回收量最大紙廠，每年將上百萬噸回收紙再生為環境友善紙品，有效降低溫室氣體排放，減少環境廢棄物。

正隆已設永續發展部，協助CSR委員會推動ESG策略和行動方案，也於企業社會責任報告書（CSR Report）中遵循TCFD框架揭露，並建構10項關鍵氣候變遷風險及11項關鍵氣候變遷機會清單，與利害關係人溝通。

正隆過去三年已支出1.8億元，累積執行逾123件節能減碳專案，節電4,228萬度，減少2.2萬公噸溫室氣體排放，且是唯一取得再生能源憑證紙業，累積已達9,309張，並於3個廠址設置風力發電、太陽能發電系統，年底前也將完成沼氣發電。

(工商 )