為解決海岸垃圾問題，行政院去年5月核定之「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，明確界定全國1,988公里海岸權管機關，並由地方政府成立府層級整合協調平臺，同時推動多項「源頭減量」措施，包括漁業廢棄物源頭管理、河面廢棄物攔除及濱海垃圾掩埋場監控等，透過跨部會合作機制，全力維護我國海岸環境之整潔。

環保署說，海洋垃圾問題嚴重，已經是全球共同面臨課題，我國是海島國家，除本身垃圾問題，更容易因為洋流將他國垃圾帶來本地。為解決長久以來的問題，行政院整合9個中央部會資源，並與19個臨海地方政府合作，於向海致敬計畫建立「定期清」的機制，去年共清理9萬公噸海岸廢棄物，依據環保署委託民間團體監測調查，海岸廢棄物已較108年減少4成，定期清理已見成效。

環保署表示，在各部會合作定期清理頻率下，仍可能因人為、氣候或洋流因素造成髒亂，為了能立即清理，環保署也提供民眾通報「立即清」管道，建置「海岸清理資訊平臺」，一經接獲通報即通知海岸權管機關於7日內完成清理。有關彰化海岸相關髒亂點，經通報該海岸權管單位經濟部水利署、財政部國產署及彰化縣政府，目前均已完成清理，各權管單位將持續進行環境維護工作。

向海致敬計畫已將減少漁業廢棄物列為重要工作，從源頭管理著手，漁業署推動刺網漁業漁具實名制，規範刺網漁業漁具應標示漁船統一編號及建立流失通報機制。同時為鼓勵漁民將海上作業產生廢棄物及廢棄漁網具攜回港內，漁業署於漁港設置廢棄物暫置區，並獎勵漁民回收舊漁網具。另外，為減少陸源垃圾流入海岸，環保署與水利署更合作辦理河面廢棄物攔除工作，全臺設有5,103處人工攔除點及設置62處攔污索，109年度共攔除1萬3,000公噸垃圾。

為避免非法棄置案件持續發生，環保署透過強化事業廢棄物產生源責任、落實申報制度、車輛軌跡全面監控、處理及再利用機構加強管理等面向，嚴密控管廢棄物流向，同時也修法提高非法棄置罰則及強化不法利得追繳。對於經常遭民眾棄置廢棄物的地點如東螺溪紅樹林河口沿岸、西濱快速道路臺61線與臺17線間海濱福寶橋下，除由彰化縣環保局架設監視器加強稽查取締外，若有非法棄置案件，環保署將結合檢、警、環聯合機制，嚴懲不法。

環保署指出，彰化大肚溪出海口遭棄置的爐碴與集塵灰是民國80~90年間國內不肖煉鋼業者所棄置，環保署去年補助彰化縣環保局1,950萬元辦理主體移除作業，合計清除4,275公噸，而出海口延伸至臺17線下方之感潮河段區域，因土質鬆軟且埋有中油輸油管線，大型機具無法進出，目前彰化縣環保局已派員進行人工撿拾，環保署將與環保局研議後續清理方式。另外高風險濱海垃圾掩埋場部分亦加強確認濱海掩埋場貯存結構物安全，如發現設施損壞，將請地方政府提出具體改善措施，並給予經費補助。

環保署表示，向海致敬計畫由相關部會核實編列海岸廢棄物清理去化及源頭減量工作所需經費，漁業署結合地方政府推動刺網漁業漁具實名制、漁港設置廢棄物暫置區及鼓勵回收機制，環保署及水利署加強河面廢棄物攔除，治標與治本同步並進，結合海岸廢棄物監測數據，滾動檢討，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。

(工商 )