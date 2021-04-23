新北市政府經發局爆出主管要求5名下屬交出手機檢查對話紀錄，新北市長侯友宜今（23）日表示，這種行為不太適當，會責成經發局做內部專案檢討，檢討後把該主管調任非主管職務，他認為，團隊內部的合作，聚力及共同向心力才是最重要。

媒體追問，經發局長何怡明被質疑在用人上有疑慮，對此侯友宜說，其實每個人不管在上位或同仁之間，在協調溝通過程中，都要好好省思、檢討自己，只有這樣團隊才會往前走。

(中時 )