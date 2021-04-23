新北經發局主管查下屬手機 侯友宜：調任非主管職務 11:582021/04/23 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席公共托老中心聯合開幕儀式。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府經發局爆出主管要求5名下屬交出手機檢查對話紀錄，新北市長侯友宜今（23）日表示，這種行為不太適當，會責成經發局做內部專案檢討，檢討後把該主管調任非主管職務，他認為，團隊內部的合作，聚力及共同向心力才是最重要。 媒體追問，經發局長何怡明被質疑在用人上有疑慮，對此侯友宜說，其實每個人不管在上位或同仁之間，在協調溝通過程中，都要好好省思、檢討自己，只有這樣團隊才會往前走。 三投信共罰1,350萬 10人遭解、停職 勞動基金炒股案 金管會開鍘 時論廣場》提升吏治的法治標準（李念祖） (中時 ) #侯友宜 #對話紀錄 #經發局 #下屬 #手機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》減碳支票別亂開（陳立誠） 18:542021/04/22 時論廣場 《金融》股東會旺季到 金管會股務3提醒 07:452021/04/23 財經 台北廣播電台主持人屢邀民眾黨員上節目 北市觀傳局：將解約 13:192021/04/22 政治 高雄仁武園區每坪月租140元 售價每坪15萬起跳 18:302021/04/22 財經 影／舅甥同台飆戲 納豆一舉動讓侯友宜傻眼：你真的厲害 15:552021/04/22 政治 塭仔圳2區開發 2026年完工 04:102021/04/23 地方新聞 綠電夯 新北有望添5地熱電廠 04:102021/04/23 地方新聞 勞動基金炒股案 3投信遭罰1,350萬解除主管 17:252021/04/22 財經 民進黨5大咖民調全重挫 林濁水：警訊強烈 13:162021/04/22 政治 罰不怕 違建露營場照辦趴 04:102021/04/22 地方新聞 《金融》涉勞動基金炒股 3投信挨罰1350萬元 07:452021/04/23 財經 政治熱門新聞 蔣宋美齡看過他一眼！蔣萬安親揭身世之謎 主持人大喊「我不信」 - 政治 李四川無預警發出12張照片 3000網友讚喊：你果然沒離開 - 政治 誰是下任行政院長？民進黨這3人被點名 - 政治 蔡政府聽到了？女戰神轟這單位一件事：荒腔走板 - 政治 民進黨輸了 徐巧芯親自出征嗆爆綠青年部主任 大批網友朝聖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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