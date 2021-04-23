英國醫學監管單位周四表示，在接種阿斯利康(AstraZeneca)AZ疫苗之後回報168個血栓病例，平均每百萬名接種者出現7.9病例，高於上一周回報的數據。

本周回報的病例較上周增加；上周每百萬名接種者出現4.9名病例。

目前AZ疫苗有關罕見血栓副作用的病例正在被審查，包括英國的許多國家都建議，僅允許部分年齡層的民眾接種該疫苗。

而Bristol大學醫學教授Adam Finn表示，回報病例數的增加是在預期範圍內。案例正在快速地回報，但有些是先前發生的，現在才被承認和回報；預計每百萬名接種者的真實病例數，很快地會清楚明朗；但是現在已經夠清楚，將會維持在非常罕見的病例。

英國目前已對2120萬人施打第一劑AZ疫苗，除了一個病例以外，所有副作用病例都來自第一劑施打者。

目前回報血栓病例的死亡人數，總數來到32名，上周則為22名；然而血栓副作用的致死率則從22%降低到19%。

英國已經建議30歲以下的年輕人使用AZ以外的替代疫苗；英國監管單位MHRA也發現，罕見的血栓與較低的血小板水準有關。然而包括法國等幾個歐洲國家則限制55歲以上民眾施打AZ疫苗。

官員仍強調副作用的機率是微乎其微，並建議多數民眾仍可以接種該疫苗。MHRA周四重申，根據目前的評估，建議仍然是，對大多數民眾而言，疫苗的益處遠超過風險。

(時報資訊)