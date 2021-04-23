美國總統拜登擬大舉提高資本利得稅與其他富人稅的消息造成隔夜美股三大指數下挫近1%，但在科技股和新能源股大漲帶動下，周五香港股市開高走高。恆生指數開漲0.15%，目前勁揚1.05%。國企股(H股)開漲0.2%，目前漲1.32%。

恆生科技股指數目前大漲2.73%。美團昨日獲北水淨流入逾2億港元，股價大漲5.2%。騰訊漲1.1%，阿里巴巴、京東均漲2%，快手和嗶哩嗶哩漲逾4%，網易漲近4%。

衛生紙與衛生護理用品公司維達首季淨利大幅成長近47%，股價大漲近6%。

比特幣一度跌破5萬美元大關，相關概念股下挫，歐科雲鏈跌3.4%，火幣科技跌逾4%，美圖跌逾1%，柏能跌逾2%。

全球氣候峰會的減排題材帶來提振，新能源股走強，新特能源目前漲5%，稍早前一度漲近9%。信義光能漲近9%。福萊特玻璃、信義能源漲逾4%。

風電股金風、龍源電力、大唐新能源等，以及氫能源股中集安瑞科、東岳、東方電氣等，還有電動車製造商比亞迪、吉利等，均表現強勁。

(時報資訊)