外交部委託外貿協會與一零四(3130)共同推出「2021年邦交國及新興市場國家留學生人力媒合計畫」，由104人力銀行啟動國內第一個多語言人力媒合平台，透過企業實習、以及預約海外工作，協助企業發掘僑外精英。

104人力銀行總經理黃于純指出，目前友邦及新興國家在台留學生，46％就讀台成清交政等校，54％是碩博士生，30％讀商管、27％讀工程，企業在產學合作之餘，也可預約聘僱，當僑生返回母國後，即成企業海外經營的人才紅利。

104人力銀行表示，參與執行「2021年邦交國及新興市場國家留學生人力媒合計畫」，除了設立專屬的媒合網站，方便留學生提供履歷，也將邀約徵才企業在5月29日舉辦媒合會。104人力銀行網站也率先開發多語支援，新增英文、日文、越南語等三大語系，解決外籍人士因為看不懂中文而找不到工作的求職困境。

企業海外布局拉丁美洲、非洲、以及中東等地，目前在104人力銀行開出284個工作機會，徵才產業集中於一般製造業(39％)、電子資訊/軟體/半導體(35％)、以及批發零售業(17％)；徵才職缺多為主管特助(14％)、國外業務(9％)、以及儲備幹部(6％)。

目前2,635名友邦及新興國家在台留學生當中，按學校，合計46％分別就讀台大、成大、清大、陽明交通、政大、台科大、北科大、中央、中正、北醫大：按學歷，24％是博士、30％是碩士、46％是學士；按學門，30％商業管理、27％工程、16％醫療衛生。

(時報資訊)