隔夜美股走弱，科技類股表現不佳，加上日本抗疫可能又要進入緊急狀態。多重利空打擊下，23日日股早盤得而復失兩萬九關卡。日經225指數早盤收28,983.31點，下跌204.86點，跌幅0.7%。東證股價指數早盤暫收1,912.17點，下跌10.33點，跌幅0.54%。

樂天證券(Rakuten Securities)認為，市場擔憂另輪緊急狀態將影響景氣復甦，還有新冠疫苗接種率偏低。缺乏信心下，美股走跌都會影響大盤走勢。

市場傳出，美國總統拜登計劃將有錢人的資本利得稅，提高近一倍左右，美股因此應聲倒地。

同時，未抑止新冠病毒再大幅擴散，日本可能將在25日至5月11日，實行一種強效快板緊急狀態。像是居酒屋，卡拉OK或餐廳等，部分提供酒精類飲品的商家不得營業，還有，一些大型體育賽事也不能有觀眾列席觀看或到場加油。

科技類股表現弱勢，東京威力科創（Tokyo Electron）跌1.81％，發那科（Fanuc）跌2.29％，愛德萬測試(Advantest)跌1.92％。 用於電腦硬碟與智慧型手機內的馬達製造商日本電產(Nidec)跌7.37％，因為公司做的財測目標，未能符合市場預期。

日經指數中，跌幅最大的是Screen控股，下跌3.5％，其後是小松製作所(Komatsu)與Z Holdings，分別下跌2.86％與2.58％。

受疫情影響大的族群股價反彈，像是全日空(ANA Holdings)漲3.21％，其次是東海旅客鐵道(Central Japan Railway)漲2.3％，以及高島屋(Takashimaya)也漲2.04％。

(時報資訊)