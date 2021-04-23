中華職棒新賽季熱血開打！中華電信領以4D全視角轉播技術，提供中華電信5G客戶免費獨享Hami Video 5G館中信兄弟主場「4D全視角」Live直播，讓球迷體驗全場零死角的全新觀賽饗宴，隨時掌握接殺、盜壘及全壘打等精采片段，還能動手操控旋轉畫面超過100度、隨意放大縮小、慢速播放、即時回看比賽精采瞬間。

中華電信於台中洲際棒球場架設近50支高速攝影機，藉由現場即時運算與5G高速傳輸、低延遲特性，提供球迷於HamiVideo 5G館收看直播時，盡情享受本壘、一壘、二壘、投手丘共4個全視角。即日起不分平假日，轉播近50場台中洲際主場例行賽，讓喜愛職棒的中華電信5G客戶自己當導播，選擇想看的獨家視角！感受只有5G能帶來的觀賽體驗。

中華電信持續布建5G，擁有4G/5G 最大頻寬、最廣涵蓋、最多基地台，行動網路品質屢獲肯定！國內官方公布最新109年4G行動上網速率量測結果，「中華電信行動網速三連霸」、「中華電行動網速連三年稱冠，22縣市下載最快」。中華電信持續提供多元的5G資費方案及創新應用服務。

(科技)