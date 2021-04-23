馮紹峰、趙麗穎2018年閃電宣布結婚，兩人當年因作品結緣假戲真做，俊男美女的組合引來許多祝福，未料今(23日)因聚少離多婚姻畫下句點。回顧兩人結婚初期，馮紹峰就曾上節目透露領證結婚隔年，夫妻倆連個婚戒都還沒有，也透露質疑趙麗穎是否真的愛他，如今看來都為婚變埋下伏筆。

馮紹峰2019年上阿雅主持的節目《奇遇人生2》，主動談起婚姻細節，阿雅發現他當人夫一年多，手上仍沒有婚戒，當時馮紹峰哀怨說：「我到現在還沒有一個戒指」，阿雅問他為什麼？他無奈說：「不知道，我老婆沒有給過我戒指」，阿雅追問：「所以你是聽從老婆的？司令是不是？」馮紹峰沒多做回應。

馮紹峰、趙麗穎今宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

節目中，馮紹峰也分享跟老婆的個性差異，承認自己個性比較優柔寡斷，太太則相對比較理性、冷靜，兩人相當互補，他最愛太太的性格灑脫、思路清晰，是最吸引他的地方，由於趙麗穎私下並非傻白甜個性，常常是理性多過於感性，這點讓馮紹峰曾忍不住問是不是真的喜歡他？是不是不夠愛他？

馮紹峰說，自己曾脫口問趙麗穎：「你到底是真的喜歡我，想跟我結婚呢？還是為了要談戀愛，剛好到了結婚的地步，才跟我在一起？」而兩人結婚以來多次傳出要補辦婚禮，但都沒下文，馮紹峰也分享，自己拍戲時曾遇到壓力大，回家立刻抱頭痛哭，「我老婆就靜靜地看著我，她說你看看孩子吧！我一看孩子，立刻就好了」，讚太太當時用獨特方式一秒哄他開心，如今兩人傳出感情告終，讓不少網友不勝唏噓。

(中時新聞網)