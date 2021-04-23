嘉義市政府推動民族國小西側土地變更及都市更新，民族國小西側南門二小段87地號等9筆土地通過都更，作為商業用地，位於垂楊路、吳鳳北路口，面積約1359坪，市府目前已公開閱覽招商文件。

市府都市發展處都市更新科表示，本次招商土地面積約為4494平方公尺（約1359坪），位於吳鳳北路及垂楊路交會處，鄰近民族國小、崇文國小、嘉義女中等文教學區，還有文化路夜市商圈，是嘉義市的精華地段。

嘉義市垂楊路及吳鳳北路口的「肉地」（藍線框區域），更變商業區後要招商了。（嘉義市政府提供）

都發處都更科表示，這塊基地地目原是住宅區，變更為商業區，約有1.44公頃，是市府第1件自辦都更，原有極少數私有地，經協議價購，已全部是公有土地，將分期招商，垂楊路及吳鳳路口是第1期招商標案，為帶動地區發展，容積率可達350％，可用建置公益設施來爭取都市更新容積獎勵，最高可達原容積之1.5倍。

市府都發處都更科長吳垂楊說明，此都更招商案採「權利變換」方式開發，由市府評選實施者共同參與，公有地主以領回權利金及部分房地方式參與，實施者須提供市府公托、幼教或日照中心等公益設施，以及回饋都市發展更新基金，以提升地區公共建設及都市發展。

市府表示，本案22日至5月21日止，在市府官網公開閱覽招商文件草案，草案公開閱覽結束後，蒐集意見納入招商文件檢討後再正式公告招商。

(中時 )