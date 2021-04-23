鳳梨禁銷大陸引發台灣農產品滯銷危機感，台南市首辦果乾節找通路，23日在一家民宿媒合果乾業者與糕餅飲料業者，6月將再邀食品業者舉辦創意加工品評鑑會，盼激盪開發出第2種類似鳳梨酥的熱銷加工品。

台灣水果有產季保存問題，透過加工品提供更多元化的銷售管道，光鳳梨酥每年產值幾十億，每顆鳳梨酥可消耗4分之1顆鳳梨。台南市農業局舉辦果乾節，媒合果乾業者與糕餅、飲料業，盼雙方透過合作激盪更多創意加工品。

台南市首屆果乾節有12家果乾業者參加，現場秀出包括龍眼、鳳梨、芭樂、番茄各種果乾製作種類，吸引飯店夜、糕餅業、飲料夜共14家前來「尋寶」。

台南市長黃偉哲（右）參加果乾節，嘗試用水果基底作調酒。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（左）與台南市議員許至椿，一起推廣各攤位的果乾產品。（程炳璋攝）

這場果乾媒合會中，東山區有小農用古法製作龍眼乾，用土窯燻烤龍眼6天5夜。中西區有酒吧業者將龍眼乾熬煮成糖漿，作為調酒的基底。有知名糕餅業者尋找在地果乾放入當餅餡，希望作台灣味道的產品，有百貨業希望找創意果乾商品上架。

台南市長黃偉哲表示，美國前國務卿龐培歐，光是吃了台南的鳳梨乾就說「checkmate（將軍）」了，外國友人都可以知道台灣有好果乾，台灣人不能都不知道，因此，我們舉辦第一屆果乾節，台南市水果走出第1步，透過食品業者、飯店業者發揮創意，加持各種果乾產品給更多人知道。

台南市農業局6月將邀食品業者，舉辦創意加工品評鑑會，希望透過業者激盪創意，開發出「鳳梨酥第2」的暢銷水果加工品。

(中時 )