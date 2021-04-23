上海市金山區人民政府新聞辦公室通報，金山區林盛路171弄116號一企業廠房昨下午起失火，搜救工作正在進行。據新華社報導，該廠房用於生產電子產品配件，其業主為勝瑞電子科技(上海)有限公司。陸媒報導該公司或為立訊精密旗下公司。

據中國國際電視台官方微博最新消息，今晨6時20分，上海失火廠房明火已被撲滅。8名失聯人員均已找到，現場醫護人員確認已無生命跡象；兩名消防救援人員在搜救受困人員過程中犧牲。

當局通報提到，4月22日下午1時30分，位於金山區林盛路171弄116號一企業廠房失火。事故發生後，消防等救援力量趕赴現場全力處置，現火勢已被控制。經初步排摸，有8人失聯，其中6名為企業相關人員，2名為消防救援人員。搜救工作正在緊張進行。

22日晚間，上海市金山區人民政府新聞辦公室微博曾通報稱，4月22日下午1時30分，位於金山區林盛路171弄116號一企業廠房失火。市應急聯動中心接警後，立即調派力量進行處置，市、區相關部門趕赴現場處置。目前，現場救援工作正在有序進行，傷亡情況及事故原因正在調查中。

(中時 )