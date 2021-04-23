全民監控時代傳入侵國會。國民黨立法院黨團總召費鴻泰今出面表示，蔡政府為對在野黨進行政治偵防，竟在國民黨立院黨團辦公室前偷偷裝設具有視頻分析、音訊蒐集、人臉辨識、遠端APP監控地的監視器，形同對在野黨進行非法的政治監控及資訊收集，立法院長游錫堃必須為此不入流的下三濫行為道歉。

同樣引起爭議的是，國民黨團今天上午集結進入立法院議場時，原先由立法院負責LIVE播出的國會頻道，在一收到國民黨立法院黨團的抗議聲音後，在短短幾秒內立即中止收音播出，讓政治監控的疑雲再添一樁。

立法院今在議場召開院會，在上午11點左右，國民黨團集結在議場前，揭露黨團遭立法院監控行為的狀況。

費鴻泰指出，近期黨團人員在立法院國民黨黨團辦公室前，發現被新裝設帶有「視頻分析及音訊收集」功能的監視器，經追查，該監視器竟具備錄音、錄影、人臉辨識、紅外線感測、遠端APP監控。

費鴻泰指出，立法院裝設錄影器材前完全未告知國民黨團，野未取得黨團書面同意，就逕自施工安裝，涉及對國會議員進行政治監控。他強調，立法院不該淪為民進黨政府對在野黨進行政治偵防的工具，黨團決定依據《立法院議事規則》第32條規定，提出權宜問題，要求游錫堃針對此行為即刻道歉。

面對指控，游錫堃一度宣布會議休息，過了近半小時才重新回到主席台，委由秘書長林志嘉回應表示，立法院是在民國101年在國民黨團門口新增2支監視器，如今則是在進行「國會安全監控系統汰換案」，於今年3月起進行換新工程。

林志嘉表示，此次新換攝影機是台灣的「慧友科技」的產品，比照舊案僅有錄影功能，並沒有錄音、刷臉的人臉辨識功能，「絕對不會刻意要求監視任何一個黨團、委員，這一點可以跟各位保證。」

但國民黨立委鄭麗文旋即駁斥說，實際上在民進黨團裝設的畸形，跟國民黨團裝設的就是不一樣。費鴻泰也強調，如果是同一批監視系統汰換，為何民進黨就不用裝設相同型號的機型？這擺明就是在監視國民黨，遠端監視在野黨。

面對國民黨團提出權宜問題，要求游錫堃對此事件公開道歉，游錫堃則表示，依照立法院會議規範規定，要提出權宜問題，必須是「偶發緊急事件，足以影響議場全體或個人權利者」，由於國民黨提出的問題是在「議場外」，「問題不成立，非屬權宜問題，院會不予處理。」。說完，旋即又宣布會議休息。

對此，費鴻泰憤怒的說，身為院長可以講這麼不要臉的話，真的是佩服他。

(中時 )