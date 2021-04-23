桃園市長鄭文燦在臉書報喜「聽見下雨的聲音」，鄭文燦稍早受訪，他說，石門水庫蓄水量不到3成，梅雨季節即將來臨，但會不會乾梅還不知道，因此努力進行各項備援及節水計畫。

鄭文燦說，石門水庫蓄水量不到3成，市府進行各種抗旱計畫，從調度、備援、節水到造水因應，而梅雨季節即將來臨，會不會乾梅還不知道，這段時間還要進行各種備援跟節水的計畫。桃園計畫包含利用河川、埤塘、工地水、放流水、地下水，此外各個工業區啟用戰備水井1400口，戰備水井也做好了準備，萬一進入二階限水的時候也會進行備援用水。

針對節水率部分，節水率則是希望從5％提高到7％，目前工業用水大戶已經全面配合，希望節水率也可以提高。此外整個集水區的造雨計畫已經進行3、40次，這個雨也要下在集水區才有用。

另外桃園雖然水情嚴峻，不過去年10月開始啟動抗旱計畫，連續兩期停灌，節約農業用水下來。另外桃園每天還要供應給新竹22萬噸的水，那因為新竹是竹科的所在地，水是高科技的命脈，所以竹科不能沒有水，桃園目前還在進行桃竹的供水調節，所以這個抗旱計畫還會持續下去，希望所有的市民一起配合節水。

(中時 )