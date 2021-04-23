國內指標數位媒體學生競賽展覽「放視大賞」，將在5月5日登場，智崴集團除了展出VR飛行模擬、MR賽車、以及無人機等多款5G智慧娛樂產品之外，也將西基電腦動畫等15家數位內容和AVR廠商，聯合徵才。

由經濟部工業局攜手高雄市政府，打造的全國最大數位內容展覽暨競賽「放視大賞」（Vision Get Wild，VGW），將5月5日到7日，在高雄展覽館展出。

負責執行的台灣產學策進會23日表示，今年的「放視大賞」將號召全台設計新銳，挑戰數位新蠻荒之地，並透過競賽展覽機制，創造屬於這些年輕創作者的舞台。

台灣產學策進會指出，每年一度的放視大賞，除了學生新銳展區之外，更有5G智慧娛樂、5G智慧展演主題館，包括智崴集團展出無人機、VR熱氣球、VR飛行模擬、與MR賽車等多款5G智慧娛樂產品，獲得Muse國際創意獎「體驗與沉浸類」金獎的夢想動畫公司，也將打造智能攝影棚，實現5G線上演唱會、虛擬演唱會、藝術展演等數位好萊塢。

3天的展覽期間，共有12場大小論壇，並且邀請智崴集團、西基動畫公司、夢想動畫公司、智冠、鈊象電子、二樓設計、三頁文化、仙草影像製作、未來全球科技、宇峻奧汀科技、谷汨文化Group.G、兔將、思維工坊、香港泥巴娛樂、以及高雄展覽館等15家企業，進行人才媒合。

(工商 )