在新北市確診本島首例牛結節疹病例後，農委會緊急撲殺病牛且就地焚化後掩埋，並成立「牛結節疹中央災害應變中心」啟動疫調機制，同時從南非疫苗銀行採購18萬劑疫苗，農委會23日指出，疫苗已抵台，23日一早開放各縣市動物防疫機關領取，展開全面施打，力拚4月28日完成全國牛場注射工作。

牛結節疹中央災害應變中心副指揮官黃金城指出，本島出現的牛結節疹病毒核酸，與2019年大陸、2020年金門發現之病毒株基因序列相似度達100％，研判可能因貨櫃運送時夾帶攜帶病毒的病媒進入台灣。依據世界動物衛生組織、金門經驗及專家建議，採取疫苗注射是最佳方式。

黃金城表示，疫苗到位下，將請執業獸醫師、退休獸醫師、獸醫系所師生都加入施打行列，預計4月28日完成全國牛場疫苗注射工作。

家畜衛生試驗所表示，班機落地比照衛福部COVID-19疫苗輸入模式，在交通部、關務署、防檢局及桃園國際機場公司協助下快速通關，徹夜於冷鏈倉庫拆櫃、清點，並冷鏈運輸至畜衛所整備，23日早由彰化以南、東部縣市及澎湖縣動物防疫機關領回，隨即展開施打。

防檢局進一步指出，從新北市出現首例牛結節疹後，18日苗栗以北養牛場已完成16,100頭牛隻疫苗注射工作，並同時完成各縣市轄內養牛場牛隻健康訪視，共計1,623場160,815頭，健康狀況均良好。

防檢局指出，考量地緣及疫情擴散風險，農委會將持續協調各地方政府，儘速完成轄內所有牛隻疫苗注射，並輔導牛場落實生物安全工作、病媒控制，包括全天吊掛開啟捕蚊燈、擺放黏蟲板及清理環境雜草等，亦會加強屠宰場屠宰衛生檢查，為肉品做好層層把關。

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