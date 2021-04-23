雖然有隔夜美股下跌，美國可能要增有錢人的資本利得稅，以及新冠疫情有擴散之虞等負面消息，但KOSPI在散戶勇敢搶進下，KOSPI指數暫為3,182.29點，上漲4.77點，漲0.15幅%。同時，韓元小貶，韓國公債殖利率則上升。

三星電子與SK海力士分別跌0.12％與1.13％，不過電池製造商LG或學則漲0.69％。

市場傳出，美國總統拜登計劃將有錢人的資本利得稅，提高近一倍左右，美股因此應聲倒地。

新冠疫情方面，韓國最新資料顯示，新增797例染疫民眾，再度打破三個半月以來最高紀錄。

接下來，三星電子，SK海力士與浦項鋼鐵(POSCO)等重量級的韓企都要公布最新財報。

最新匯價，目前1美元可兌換1,118.4韓元，韓元貶值0.1％。

韓國3年期公債殖利率上升1.1個基準點至1.116％，而10年期的也上升2.6個基準點至2.015％。

(時報資訊)