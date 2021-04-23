媒體報導美國總統拜登擬提案大幅調升資本利得稅與其他富人稅，受此消息打擊，比特幣稍早前一度跌破5萬美元重要心理關卡，並觸及48日來新低。

根據Bitstamp交易所提供的數據，在周四隔夜市場比特幣價格先從54900美元急跌至51500美元，之後再度遭到拋售，並跌至48300美元。

根據CoinDesk報價，目前比特幣大跌7.20%，報50117.41美元，稍早前一度徘徊在49,200美元左右，下跌8%或跌掉約4,300美元。若這樣的跌勢不變，比特幣料將創下2月以來最大單周跌幅。

比特幣上周一度站上64829.14美元，創下歷史新高。

其他加密貨幣亦遭到拋售，瑞波幣（XRP）目前暴跌20.61%，以太幣跌6.8%，幣安幣（binance coin）跌5.8%。在過去的24小時內，組CoinDesk 20的前20大加密貨幣價格幾乎全面下挫。

市場分析指出，拜登擬提出加稅計畫的消息，引爆了數位貨幣市場的拋售賣壓。

消息人士透露，為了給兒童照護、普及學前教育和勞工帶薪假等重大投資案籌措約1兆美元資金，拜登擬提案要求將最高邊際所得稅（marginal income tax）稅率從37%提高至39.6%，並提議對收入超過100萬美元者的資本利得稅稅率提高近1倍，達到39.6%。若再加上為「歐巴馬健保」挹注資金的3.8%投資收益稅率，則美國的投資收益稅將升至43.4%。

(時報資訊)