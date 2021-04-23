國民黨高雄巿黨部主委李哲華23日頒發高雄巿議會黨團幹部證書給黨團三長總召童燕珍、書記長黃紹庭及幹事長陳玫娟等人。李哲華也提到，明年大選在高雄巿的3大工作目標，包括贏回巿長、議會過半，以及里長人數最多。

李哲華代表黨主席江啟臣頒發幹部證書，包括總召童燕珍、副總召蔡金晏、王耀裕、李雅靜、邱于軒、鄭安秝，書記長黃紹庭、副書記長李雅芬、陳若翠，幹事長陳玫娟。童燕珍透露，將來黨團還會成立議題立即應變小組。

對於明年大選，李哲華說，其中最重要的關鍵就是巿長人選，事實上這段期間他也私底下接觸了許多人，有一些也都有意願，但現在的時機還不是非常成熟，主要是接下來還有黨主席及黨職選舉，等人事底定才會展開作業。

相較於民進黨有意投入大選的已經動作頻頻，李哲華說，國民黨內部不像民進黨有派系競爭，但在高雄巿，巿黨部已經訂下3個工作目標，包括巿長一定要再贏回來，議會要有過半席次，而里長在高雄巿也要最多。

(中時 )