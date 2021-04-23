中台灣第一條台中捷運綠線25日中午12時將正式通車，藍綠議員今日在議事堂針對「到底台中捷運是誰蓋的？」吵翻天，市議員劉士州以有圖有真相，拿出捷運動工照片，當年前總統馬英九到台中主持動工，時任立委的盧秀燕也出席，盧向中央喊話，未來藍線、橘線中央能比照補助三分之二經費，市府出三分之一的錢規畫興建。

台中捷運綠線定25日舉行通車儀式，劉士州說，他在前交通局長王義川的臉書看到，王義川發文指，「台中捷運關鍵時間是在阿扁總統2000年時提出的第三的政見」。

中台灣第一條台中捷運綠線25日中午12時將正式通車，藍綠議員今日在議事堂針對「到底台中捷運是誰蓋的？」吵翻天。（盧金足攝）

「王義川發表這個錯誤訊息令人錯愕」，劉士州表示，台中捷運明明是2008年，由總統馬英九親自帶領交通部政務次長葉匡時、台中市長胡志強、台中縣長黃仲生與多名貴賓，是在台灣大道，當時稱為中港路與文心路交叉口進行「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」動土儀式。

當時擔任立委的盧秀燕也出席捷運的動工典禮，盧秀燕在市議會答詢時也表示，「王義川記錯了，台中捷運是當時的總統馬英九任命的交通部長毛治國核定補助三分之二的經費，市府出三分之一的錢規畫興建的」，當年她擔任立委也參與台中第一條捷運的興建。

台中市長盧秀燕向中央喊話，未來藍線、橘線中央能比照補助三分之二經費，市府出三分之一的錢規畫興建。（盧金足攝）

盧秀燕說，參與台中捷運綠線從2008年開始規畫，到25日台中捷運綠線將正式通車，這段人生特別的機遇是她最大的意義。

「未來的台中藍線希望中央能比照馬總統和毛部長一樣的方式來照顧補助」，盧秀燕也向中央喊話，繼續興建捷運藍線，打造台中市十字軸捷運交通路線。

第一條台中捷運綠線4月25日中午12時將正式通車，「十年喜事、百年大計！」台中捷運綠線雖已興建10年，藍綠為捷運是誰的功勞，點燃議事堂戰火。

捷運綠線歷任前任台中市長胡志強、林佳龍，與現任市長盧秀燕，三任前後任市長推動，讓台中市迎接捷運時代來臨，到底是在那一任內啟動、執行與完工，由凡走過必留痕跡的時間會見證，無法搶功。

(中時 )