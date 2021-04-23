曖昧是感情中最神秘的狀態，彼此喜歡卻又不願主動說破，讓兩個人之間存在著距離美。但假設一個人只愛玩曖昧，或者一段曖昧持續太久，就會非常容易翻船。搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、雙魚座、水瓶座及獅子座最喜歡搞曖昧，但又沒有能力讓自己全身而退。

▍1. 第一名：巨蟹座

巨蟹座的人溫柔如水卻太多情。他們總是抱著不忍心傷害別人的想法，因為不敢拒絕對方而同意交往，對於喜歡對方會不敢表達，不喜歡對方卻又不想拒絕，最後陷入曖昧的局面，更是容易陷入三角戀甚至四角戀的高危險族群，不管是曖昧對像或身邊的人，都能看出這是曖昧，但巨蟹座卻偏偏不認為是曖昧，因此巨蟹座非常容易玩火自焚，得不償失。

▍2. 第二名：雙魚座

雙魚座是12星座中最多情的星座之一，他們的個性心軟善良，太喜歡美好的事物，加上喜歡的類型很多，因此容易陷入桃色陷阱當中，甚至對方已經是非單身狀態，雙魚座還是會裝作不知，任由感情朦朧地發展下去，最後若是真相被揭穿，最受傷的還是雙魚座。

▍3. 第三名：水瓶座

水瓶座的人貪圖新鮮感，喜歡和不同的異性交往，而且友情和愛情的界限經常很模糊，常常連自己都搞不清楚自己的心，就一頭栽進去，玩起曖昧其實誰都能看穿，卻自認為高明。水瓶座能同時喜歡好幾個人，也能一次跟多個人曖昧，但他們難免也會被感情蒙蔽雙眼，一旦曖昧對像一多，翻船是遲早的事情。

▍4. 第四名：獅子座

獅子座的性格十分放得開，天生光芒四射，強大的個人魅力讓他們到哪都不缺追求者，而他們也很享受被異性欣賞及崇拜的眼光，在這種需求下，獅子座很容易陷入曖昧的情愫中。他們有時候只是想吸引一些異性的注意，卻讓對方誤會，而獅子座則會將錯就錯，維持若有似無的曖昧關係，但玩久了遲早會讓人看穿。

(中時新聞網)