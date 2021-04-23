台鐵太魯閣號2日不慎擦撞釀禍工程車以致出軌，死傷慘重，花蓮縣籍民眾11死16傷，花蓮縣政府自3日設置救助金專戶接受捐款，截至15日止，捐款總筆數約763筆，湧入1490餘萬元。縣府保證專款專用，將全數轉發給11位罹難者家屬及16名傷者，社會處即起將逐一和家屬聯繫且到宅發放。

社會處表示，經統計，0402專款共募得1490萬5755元，第一波已在花蓮市立殯儀館發給罹難者家屬慰助金每名2萬元，設籍花蓮縣罹難者家屬則是每名5萬元，另與其他縣市政府社會局處社工員協力合作發放非設籍花蓮縣罹難者慰助金，共86萬元。

第二波發放則是針對設籍花蓮縣罹難者家屬慰助金每名發放100萬元，檢傷分類1-2級重傷者每名47萬元，檢傷分類3-4級中傷者每名14萬元，兩波發放金額共計1490萬元。捐贈明細將依照公益勸募條例辦理，逐日公開名冊公告在縣府官網0402專區，慰問金發放時程社會處即起會陸續和家屬聯繫，逐一到宅地發放。

不過，花蓮縣政府當初公開說明設籍花蓮縣的罹難者人數為8名，為何發放罹難者家屬慰助金人數則是11名；社會處解釋，由於國體大兄妹張恩翔、張恩昀及其父親雖設籍在新北市，不過其親屬長期住在玉里松浦，因此將他們認定為花蓮人。

對於事故發生，花蓮縣長徐榛蔚再度呼籲中央政府正視東部交通，讓東部鄉親及遊客有一條最安全舒適的交通環境，包括國道5號連結蘇花，花東快速道路，鐵路雙軌電氣化及國道6號，交通部都應要重視，且須要做好良善的規畫與計畫。

至於是否協助受難者家屬集體訴訟求償？徐榛蔚則說，法扶已經協助家屬對交通部及相關負責單位進行訴訟，縣政府也會協助持續關心家屬。

此外，76行者遺體美容修復團隊發言人王薇君昨深夜代罹難者家屬發聲，在臉書粉絲團發文表示，家屬沉痛指出收到起訴書，雖然是一個沒有讀很多書的人，但大概知道被告好像都是營造商，臺鐵的責任在哪裏？家屬更痛喊「政府還用這火車事故來募款，罹難者給1500萬，拜託！這是善心人士的錢吶，政府的善心在哪裏？1500萬是要來買我們親人的命嗎？」「臺鐵、政府必須要給我們一個交代」。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡今天表示，本署充分同理家屬心情，也非常重視家屬意見，上周僅先就社會大眾最關心、最直接造成事故發生的犯罪事實先行偵結，首波先行起訴李義祥等7人。至於台鐵發包工程、設計監造和專案管理公司有無不法、李義祥所營公司、東新營造承包工程有無不法，專案小組目前仍續偵辦當中。

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(中時 )