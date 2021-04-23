2021五一行動聯盟將在5月1日勞動節舉行「五一勞工大遊行」，預估號召3000人參與，今年訴求希望政府解決「低薪」、「勞保年金危機」等，要求政府應盡速提出改革方案。

今天路線將由凱達格蘭大道出發，經過教育部、立法院、直到行政院前，一開始將由外送員送來「神秘禮物」開場，邀請各行各業工人代表呼籲政府正視「低薪」、「勞保年改」問題，並將演出行動劇「選票換跳票」，指出政府無法回應勞工權利等問題。

全國產業總工會理事長江健興表示，台灣低薪眾所皆知，況且總統蔡英文明確指出「基本工資達3萬元是她的夢想」，但至今基本工資距離3萬元仍有一段距離；而勞保將破產，雖然行政院長蘇貞昌強調「政府沒倒，勞保就不會倒」，但仍應具體解決問題，包括抦高營所稅撥補至勞保基金等方式。

新高市產業總工會理事長何政家說，受到疫情影響，2020世界各國經濟成長率不佳，但台灣卻是少數經濟成長的國家，但基本工資月薪僅上漲200元、時薪僅調2元，要怎樣才能達成總統的夢想？

全教總理事長候俊良指出，2011年至2021年消費者物價指數增加16％、經濟成長36％，但教師薪資10年來卻僅調整3％，軍公教員工待遇審議委員會應要有軍公教代表。

五一行動聯盟呼籲，如勞工要參與遊行，應配戴口罩、注意保持防疫社交距離；而今年五一適逢統測考試，途經醫院、考場時，將會放低音量。

(中時 )