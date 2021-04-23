中租-KY(5871)受惠三大市場業務動能暢旺，2021年3月及首季自結合併營收、獲利及每股盈餘（EPS）齊創新高佳績。投顧法人認為，中租首季獲利表現符合預期，看好今年營運可望再創新高，維持「買進」評等、目標價220元不變。

中租股價16日觸及210元新高後修正回測200元支撐，昨（22）日在台股劇烈波動下仍穩揚0.5％、收於200.5元，收復200元關卡，今日開高後持穩盤上，上漲1.5％至203.5元，截至午盤維持逾1％漲幅。三大法人本周迄今調節賣超1450張，但昨日恢復買超192張。

中租公布3月自結合併營收59.41億元，月增達13.36％、年增達23.92％。歸屬母公司稅後淨利19.27億元，月增達28.51％、年增達40.01％，每股盈餘1.4元，優於2月1.08元及去年同期1.03元，全數改寫歷史新高。

累計中租首季自結合併營收167.59億元，季增5.55％、年增達20.2％，歸屬母公司稅後淨利49.7億元，季增10.94％、年增達26.7％，每股盈餘3.6元，亦全數改寫新高。以地區觀察，台灣、中國大陸及東協獲利分別年增達22％、46％及53％。

中租表示，3月營收成長主要受惠當月新增業績增加帶動，中國大陸業外認列稅務利益挹注，則帶動獲利成長優於營收。投顧法人認為，中租首季獲利表現符合預期

展望後市，中租預期今年業務及成長可延續去年動能，其中台灣及東協估成長10～15％、中國大陸則成長15～20％。不過，因應歐盟及OECD經濟實質新規定，將微調控股公司投資架構，將使整體有效稅率升至約33％，但預期明年可降回29％水準。

投顧法人預期，中租控股投資架構調整造成的一次性稅率提升，較可能影響下半年獲利表現，但受惠放款強勁成長、利差穩定及信用成本較低，仍看好全年營收成長逾14％、稅後淨利成長逾16％，每股盈餘可望突破14元，維持「買進」評等、目標價220元不變。

(時報資訊)