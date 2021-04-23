嘉威(3557)今天舉行股東常會，通過營業報告書及決算表冊案及盈餘分配案，該公司2020年度總計發放6元現金股息，其中，第3季分配2.35元、第4季分配3.65元，公司也修訂章程，原本季季配改為半年配息。總經理吳世偉指出，過去產業一直有淡旺季，公司持續縮減淡旺季落差，今年努力淡季不淡、旺季續旺的明顯度會比去年大，併購Prepara廚具也會在下半年展現成績。

嘉威去年稅後淨利7.23億元，每股盈餘10.01元，獲利表現成長創下歷史新高，董事長陳碩璨表示，2020年營運成長顯而易見，顯現經營團隊本業的專業性，會持續邁向成長及獲利。不過，他也對嘉威股價抱屈，公司去年大賺一個資本額，但股價只有90元附近，顯然投資人對公司還不瞭解，未來會跟利害關係人跟股東溝通，闡述公司理念產品及未來展望，讓股東對公司產生信心。

美國3月零售銷售額總額成長率直逼二位數，比2月激增9.8％，遠比預期的5.8％增幅要高，更比2月時減少2.7％強勁反彈，經濟活動逐漸解封，引爆報復性需求。吳世偉也認為，目前嘉威接單狀況已有端倪，下半年有望預期性回溫。而近期原物料大漲，是否對公司毛利率產生影響，吳世偉也在股東會上針對小股東詢問表示，匯率、原物料都會影響毛利率，經營團隊每月都會進行報價調整，因為公司採購量大，價格都能夠掌握，毛利率希望維持35～40％的目標。

(時報資訊)