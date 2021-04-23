An AD steal, A KCP throwdown... this is Lakers Basketball.



(📺: @SpectrumSN, TNT) pic.twitter.com/XLLVhAint6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 23, 2021

湖人球星「一眉哥」安東尼戴維斯23日宣告傷癒復出，這是他自從2月15日腳跟受傷後首度回歸，可惜他手感欠佳，先發打了17分鐘，投10中2，只拿4分、4籃板，下半場也都因為出場時間限制沒打，只能眼見湖人110比115不敵地主獨行俠。

畢竟相隔68天重新回到球場，安東尼戴維斯雖先發上陣，一開始卻沒進入狀態，前5次出手全部落空，直到第6次出手才靠中距離開張，首節貢獻2分、3籃板及1助攻，湖人卻守不住獨行俠前鋒波爾金吉斯，打完首節以26比31落後。

來到次節，安東尼戴維斯繼續先發上場，可惜他的手感仍很糟糕，加上隊友太想幫他製造機會，反而造成過多失誤，打完上半場，湖人51比62落後，一眉哥也達到賽前設定只打上半場、上場時間15分鐘限制，接下來只能坐看隊友表演。

沒想到湖人第3節開始就打出11比0追平攻勢，波爾金吉斯更在此節還剩2分32秒左踝扭傷退場，可惜湖人卻沒抓住這個逆轉機會，反讓東契奇末節領軍逐漸拉開領先差距，來到最後31.6秒，考利史坦兩罰中1，終於確保獨行俠勝局。

東契奇攻下全場最高30分，外加8助攻、9籃板、3抄截，完全彌補波爾金吉斯提前傷退空缺，波爾金吉斯離場前仍有19分、6籃板進帳，賈許理查生13分；湖人以單場6顆三分球、獨拿29分的波普得分最高，薛洛德25分、13籃板。

(中時 )