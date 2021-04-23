身價億萬的企業家馬斯克（Elon Musk）今天表示，將提供1億美元獎金，給研發出能消除大氣或海洋中的二氧化碳，進而對抗全球暖化良方的發明人。

電動車大廠特斯拉（Tesla Inc.）執行長馬斯克說：「現在，我們只有一個地球，即便發生大災難的機率只有0.1%，但我們為什麼要冒這個險呢？這太瘋狂了。」

馬斯克今年1月就宣布要拿出1億美元（約新台幣28 億元）作為獎金，繼而在今天世界地球日（Earth Day）訂出了競賽規則。這項被主辦單位稱為「史上最高獎金」的比賽將持續4年，也就是2025年世界地球日。

這項XPRIZE除碳計畫（XPRIZE Carbon Removal）是要找到一個可行的解決方案，每年從大氣中除去1000 噸的二氧化碳。參賽者必須要能將碳封存至少100年。

馬斯克還在一段影片中說：「隨著時間流逝，我也願意再提高獎金。」

由於氣候暖化造成冰川融化、熱帶風暴威力增強，以及愈來愈多沿海地區出現「潮汐淹水」，也就是低窪地區的暫時性淹水，因此碳捕捉與儲存技術引起愈來愈多關注。

當各國致力減少碳排放的同時，科學家表示，除碳技術對於要在2050年之前實現淨零排放（Net Zero）的「碳中和」目標來說，也至關重要。

碳捕捉技術目前還不具商業利益，移除每公噸的碳要花費超過300美元，而當今全球每年排放的溫室氣體相當於500億噸左右的二氧化碳。根據部分估計數據，在2050年之前，可能必須捕捉約100億噸的碳。

聯合國表示，除碳技術對於限制地球暖化和避免災難性的氣候影響來說是有必要的。但也有些環保人士說，專注在除碳上，反映出缺乏終止使用化石燃料的決心。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100423

(中央社)