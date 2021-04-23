印尼一艘載有53人的潛艦21日於演習時失聯，當局表示艦上的氧氣將於24 日凌晨前後耗盡；美國國防部今天表示，美軍將派機隊協助搜索失蹤潛艦。

失聯潛艦是21日凌晨在演訓期間於峇里島北部海域失聯。救援人員在相關海域的海面發現浮油漂浮，有可能是艦上人員發出的信號，但也可能代表艦身或裝備受損。英國廣播公司（BBC）報導，目前投入搜救者包括6 艘艦艇、1架直升機與約400名救援人員。

華盛頓郵報指出，救援人員恐無法標定失蹤潛艦位置。澳洲潛艇研究所（Submarine Institute of Australia）幹事歐文（Frank Owen）表示，大部分救援系統都無法在水深600公尺處操作；印尼當局相信失聯潛艦沉沒於水深600到700公尺處。

法新社報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，美國國防部對21日印尼海軍KRI Nanggala 402潛艦失聯消息「極為難過」。

柯比在聲明中說：「我們的精神與印尼海軍及他們的家人同在。應印尼政府之請，我們派出飛機協助搜尋失蹤潛艦。」

柯比表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計23日與印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto ）通話，「除向對方致意，並討論是否還有其他美國可以協助的地方」。

這艘失聯的德製209型潛艦艦上的氧氣，只夠讓艦上人員撐到24日凌晨左右，在救難人員於峇里島外海搜尋潛艦位置蛛絲馬跡之際，時間也正飛快流逝。

(中央社)