國道三號南下高雄燕巢系統383.45公里段，今(23日)上午11點多發生拖板車與大客車追撞事故，拖板車整個打橫占用中間與內側4個車道，大客車則停在前方路肩，造成車流回堵約1公里，國道高速警察獲報後前往處理，目前拖板車已遭吊離，車潮也已紓解。

(中時新聞網)