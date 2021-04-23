國道3拖板車與大客車擦撞占四車道 車流回堵已紓解 12:262021/04/23 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3燕巢系統拖板車與大客車擦撞佔四車道，車流回堵已紓解。(翻攝自國道高速高路局即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號南下高雄燕巢系統383.45公里段，今(23日)上午11點多發生拖板車與大客車追撞事故，拖板車整個打橫占用中間與內側4個車道，大客車則停在前方路肩，造成車流回堵約1公里，國道高速警察獲報後前往處理，目前拖板車已遭吊離，車潮也已紓解。 國道三號燕巢交流道聯結車擦撞遊覽車 17人平安無事 五一連假國5仍會塞 高公局規劃交通管制 (中時新聞網) #國道三 #燕巢系統 #拖板車擦撞 #大客車 #車道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 砂石車自撞橫倒台64 車流一度狂塞10公里 10:262021/04/23 社會 台64線西向聯結車撞護欄翻覆橫躺 車潮一度回堵10公里 09:192021/04/23 社會 澎湖白沙船廠吊車碼頭翻覆 工人遭夾上身懸空倒吊海面 10:192021/04/23 社會 澎湖白沙2輛自小客車對撞 10台灣遊客輕重傷送醫 14:252021/04/23 社會 《半導體》同欣電Q2營收季增個位數 毛利率可望回升 15:412021/04/23 財經 彰化身價500萬巨木卡涵洞 電鋸搞定 04:102021/04/23 地方新聞 串聯北北基 單車鐵媽會祈雨 04:102021/04/23 地方新聞 車殼包電桿慘照曝光 澎湖國一生偷開老爸車載學長夜遊自撞受困 10:122021/04/23 社會 公車衝內湖人行道撞死路人 司機只認3天前吸毒 檢方狠打臉 18:172021/04/23 社會 太魯閣號事故花蓮募款1490萬 將全數發給縣籍罹難者及傷者 13:002021/04/23 寶島 高速公路深夜驚見神秘人影 網一看嚇壞：太詭異了 13:272021/04/23 搜奇 社會熱門新聞 獨家》7歲男童練柔道遭摔成腦死 家長控教練：他下跪還不停手 - 社會 台中7歲童練柔道遭重摔27次腦死 教練：合理訓練範圍 - 社會 警問「我沒看過妳」 盤查遭拒竟壓制上銬 網傻：回到戒嚴？ - 社會 驚悚影片 小貨車才起步竟掉出活人 後車目擊嚇瘋 - 社會 黑衣人半夜衝入松山分局 中崙所長遭拔官 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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