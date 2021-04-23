彰化縣內眾多河川排水因地點隱蔽淪為民眾亂丟垃圾的垃圾場，縣府從2020年度開始，在各排水髒亂熱點設置移動式攝影機蒐證，還錄到了民眾於同一地點連丟數次，更狠心地是把活生生的狗狗當垃圾拋丟，總共已查獲183件。

勸導濫丟屢勸不聽，彰縣府物採用最新科技執法，透過移動式電眼監控搭配自動車牌辨識系統揪出非法棄置民眾，環保局廢棄物管理科長陳金蘭表示，今年擴大辦理增加攝影機數量，自執行至今一年時間共查獲183件亂丟，處分金額一件為6000元，已開罰108萬元。

科技電眼撒下天羅地網，錄到了有人同一地點連丟數次，把排水當成自家垃圾桶，被連續裁罰近10萬元的罰款，還有把活生生的狗狗當成垃圾棄置，虐待動物又危害環境，都逃不過法眼予以查緝取締。

移動式攝影機蒐證，錄到將大牌當垃圾場濫倒垃圾，累計達183件。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

移動式攝影機蒐證，錄到將大牌當垃圾場濫倒垃圾，累計達183件。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

根據監控資料統計，亂丟垃圾以裝潢建材、家具、生活垃圾為大宗，除了部分民眾無環保意識外，一些不肖商家更是，甚至有從其他縣市載運至本縣來丟，儼然把整個彰化當成垃圾場，誇張行徑讓人傻眼。

環保局長江培根表示，縣府每年都投入大量經費維護排水環境清除垃圾廢棄物，默默處理卻使沒有公德心的民眾日益猖獗，透過蒐證的影片剪輯後發布，呼籲民眾切勿以身試法，天眼會隨著髒亂熱點區域變化位置。

(中時 )