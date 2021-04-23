下周六是5月1日勞動節，適用勞基法的民眾4月30日（周五）補假，因此總共有3天連假。由於4月30日公家機關及學校要上班上課，高公局表示，預料周六起交通需求較例假日略增，勞動節補假及假日全日交通量約100至110百萬車公里，其中宜花東等熱門旅遊景點還是會塞，國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均仍可能長時段車多壅塞，因此規劃勞動節國道交通疏導措施。

高公局研擬交通疏導措施包括：

一、入口高乘載管制：5月2日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

二、開放路肩：

(一)現有開放路肩措施照常(http：／／www.freeway.gov.tw／Publish.aspx？cnid=183＆p=1 )。

(二)4月30日至5月2日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

三、入口匝道儀控：

(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格匝道儀控管制。

(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三)4月30日國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控；5月1日及2日11個重點路段精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱；國3往國5雙向及國5南向。)

四、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：勞動節補班日及假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高工局表示，勞動節連假期間，國道交通量受通勤及旅遊旅次影響，部分路段尖峰時段交通量早已超過可服務容量，壅塞在所難免。開車出門務必檢查車況及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，善用替代道路，避開壅塞路段，以利整體行車順暢。

(旺報 )