中國網信辦等7個部門22日發布網路直播營銷試行管理辦法，對直播營銷平台、直播間運營者和直播營銷人員提出明確具體要求，並且在保護消費者權益以及開展管理監督方面提出措施。

香港經濟通報導，新規明確，直播營銷人員或直播間運營者應當年滿16歲，16歲以上的未成年人申請成為直播營銷人員或者直播間運營者，應當經監護人同意；直播營銷人員應遵循社會公序良俗，真實、準確、全面地發布商品或服務訊息，其帳號名稱頭像、直播間標題封面、直播間布景道具商品展示、人員著裝形象及其他重點環節都不得含有違法和不良訊息，亦不得以暗示等方式誤導用戶。

新規又要求，直播營銷平台應開展訊息發布審核和實時巡查，發現違法和不良訊息應立即採取處置措施，保存有關記錄並向主管部門報告；對涉嫌違法違規的高風險營銷行為採取彈窗提示、違規警示、限制流量、暫停直播等措施；以顯著方式警示用戶平台外私下交易等行為的風險；構成商業廣告的情況下，平台應當履行廣告發布者或者廣告經營者的責任和義務。

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