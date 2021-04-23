據消保處統計，其中共受理7萬2245件申訴案，相較2019年度大增1萬7344件，排名前五名分別為「運輸類」、「線上遊戲類」、「健身類」、「電器及周邊商品類」及「服飾、皮件及鞋類」；其中「運輸類」因疫情緣故於去年躍升第一名，較2019年增加2680件，至於其餘類別則均連續2年名列前五名。

據統計，7萬2245件中其中第一次申訴案件有5萬8059件，其中運輸類達4287件、線上遊戲3610件、健身類3100件、電器及周邊商品類3061件、服飾類3008件。

消保處參議王淑慧表示，其中運輸類主要爭為機票、郵輪退改票及解約、遠東航空爭議等。消保處已召開會議，請交通部加強督導業者，當消費者解約退費時，若確有「必要費用」須扣除，應誠實提供相關單據，覈實認列；並請相關公協會加強對會員教育宣導，於消費者解約退費時，應充分說明解約之相關規定，並從寬處理。

消保處提醒消費者，進行線上遊戲時，應充分瞭解「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」及遊戲管理規則；參加健身中心時改以月繳方式繳納費用；網路購物時，宜儘量選擇國內知名或商譽良好的購物網站，並以第三方支付方式付款；選購商品前，應先檢視相關退換貨資訊，注意有無合理例外情事以確保自身權益。

最後，如仍發生消費糾紛，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心諮詢，或至行政院消費者保護會網站(https：／／cpc.ey.gov.tw)進行線上申訴，維護自身消費權益。

(中時 )