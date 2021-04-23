開車的人都知道，車位常常一格難求，但考量用路人安全，不想跟荷包過不去，說什麼都不該以身試法，隨便亂停。日前臉書社團《爆怨2公社》就有網友怒PO文，稱自己在殯儀館停車場內，直擊一台顏色罕見的特斯拉，明明四周都是停車格，駕駛卻偏偏停在電梯前，囂張行徑叫人看了傻爆眼！

昨（22）日，臉書社團《爆怨2公社》有網友出面爆料，稱一輛烤漆顏色奇特，帶一點雷射紫光的特斯拉，明明殯儀館內到處是停車格，駕駛卻硬要停在專用電梯前，完全忽視牆上一段「不搭電梯、多走樓梯」的標語，為求一己之便的自私行為，無疑是「好兄弟」頭上動土，讓原PO百思不得其解，怒批車主「停在殯儀館特殊位，有錢人就是潮，下車就上電梯，貧窮限制了我的想像」。

此文一出，網友都傻眼貓咪，留言嘲諷這台特斯拉不是靈車就是紙紮車，紛紛表示「人家是來接大體的，就不要跟他計較了」、「停在那裡不就是要接靈的嗎？新款靈車？」「這台要燒的嗎」、「開回家就會發現超載了」、「紙紮的特斯拉」、「好兄弟們，上車了」﹔另外也有網友因為這台特斯拉顏色實在太特殊，忍不住分享「我阿公走的時候，燒的那台車也是這種顏色耶！」又底下還有人回覆「大家不要驚慌，這台是殯葬同業的車，以前我修殯葬學分班同學的車」，只是這些讓人啼笑皆非的說法，究竟是否為真仍有待查證。

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(中時新聞網)