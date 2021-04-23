因改進後的Android版熱門影像分享軟體Snapchat吸引了更多用戶，Snap Inc上季用戶增長和營收均超出華爾街預期，受此激勵，周四盤後股價大漲5%。

Snap公布第一季每日活躍用戶（DAU）年增22%，達到2.8億個，優於分析師預估的2.753億個。

不過，大部分的用戶增長仍來自於北美以外地區，第一季國際市場用戶數較去年同期成長57%。

Snap的營收雖大多來自美國與加拿大，但其北美區的用戶增長力道已見放緩，第一季每日活躍用戶數為9,300萬個，僅小增100萬個。

Snap在2018年著手改造因技術缺陷而陷入困境的Android版Snapchat應用程式。該公司表示，現在Android版的Snapchat軟體用戶數已首度超出iOS版的用戶群。

Snap第一季營收年增66%，達到7.7億美元，優於華爾街預估7.43億美元。Snap的收入主要來自於廣告業務。

Snap已持續增加對擴增實境（AR）技術的投資，看好該技術能幫助各品牌向科技世代的年輕用戶推銷服裝和化妝品等產品。Snap執行長Evan Spiegel表示：「展望未來，AR仍是我們最大的機會之一」。

Snap第一季淨損為2.869億美元，相當於每股虧損19美分，較去年同期的淨損3.06億美元和每股虧損21美分有所改善。

該公司預估第二季每日活躍用戶收將再成長22%，達到2.9億個，並預估營收將介於8.2億～8.4億美元。

(時報資訊)