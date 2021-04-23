美國肯塔基大學後衛克拉克(Terrence Clarke)不幸於美國時間周四車禍身亡，年僅19歲。克拉克上個月宣布要投入今年NBA選秀，他的經紀人是業界名人瑞奇保羅(Rich Paul)，驚動NBA球員。洛杉磯警局根據監視器影像描述，克拉克當時(下午2時)獨自駕車高速闖紅燈，擦撞一輛轉彎車接著撞上路燈、水泥牆之後遭重創，送醫不治。除此之外無人受傷。

克拉克身高201公分主打後衛，8場比賽平均9.6分、2.6籃板、2.0助攻，之前受過踝傷。雖然數據不多，球探看好他的未來性，入選美媒ESPN百大新秀，排行第72。瑞奇保羅說：「我們為克拉克的悲劇而心碎，他是令人驚嘆、認真努力的年輕人，他正熱切期待實現自己的夢想。願他的家人度過這個艱難的時刻。」

肯塔基籃球總教練John Calipari說：「我今晚為此肝腸寸斷，一個我們非常愛惜的年輕人太早離開了，他是個微笑、快樂、討人喜歡的孩子。」

灰狼中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)、熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)都是出自肯塔基大學，他們第一時間與米契爾(Donovan Mitchell)發文哀悼這位學弟。此外克拉克在NBA的學長還有安東尼戴維斯(Anthony Davis)、考辛斯(DeMarcus Cousins)、沃爾(John Wall)、隆多(Rajon Rondo)、布雷索(Eric Bledsoe)、戴文布克(Devin Booker)、賈瑪莫瑞(Jamal Murray)。

瑞奇保羅是NBA有名的經紀人，他的客戶還有詹姆斯(LeBron James)、卓雷蒙格林(Draymond Green)、安東尼戴維斯、沃爾、班西蒙斯(Ben Simmons)。

(中時新聞網)