東盟領導人特別會議即將召開，中國國務委員兼外長王毅22日表示，東盟領導人特別會議十分及時也十分重要，中方期待會議能為緬甸局勢緩和降溫發揮建設性作用，有利於推動緬甸國內政治和解。

王毅22日分別與泰國副總理兼外長敦，東盟輪值主席國、汶萊外交主管部長艾瑞萬通電話，就當前緬甸局勢交換意見。

王毅說，中方期待會議能為緬甸局勢緩和降溫發揮建設性作用。他提出三個「有利於」。

他說，一是要有利於推動緬國內政治和解，緬甸問題最終能否妥善解決，主要取決於緬甸自己。中方希望此次會議能鼓勵緬方以國家和民族大局為重，發出和平與和解信號。

二是要有利於體現東盟建設性作用。他指出，緬甸是東盟大家庭一員，東盟比任何其他國家和地區組織都更了解緬特殊國情，都更具備建設性參與解決問題的條件，中方期待東盟堅持團結包容、協商一致的「東盟方式」，形成一致立場。

王毅說，三是要有利於避免域外的不當介入，域外勢力一味用強施壓無助於一國內部問題的解決，反而會帶來局勢動蕩甚至惡化，進而影響和破壞地區穩定。

王毅表示，中方期待此次會議能為緬甸局勢實現「軟著陸」開個好頭，相信泰國、汶萊以及東盟各國都能為會議成功發揮重要和獨特作用。

(旺報 )