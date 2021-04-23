根據衛福部「豬肉儀表板」顯示，今年累計到4月21日，進口美國豬肉1087公噸，豬肝及豬腳等761公噸，約佔10％，國民黨立委李德維今在立院國是論壇質疑，這些進口豬肉、豬腳跑到哪去，難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」對此，民進黨屏東立委莊瑞雄、蘇震清痛批，李德維言論未經查證抹黑造謠，嚴重影響萬巒豬腳產業，要求國民黨及李德維立即道歉。

李德維今在立院國是論壇表示，豬肉儀表板顯示，今年累計到4月21日，進口豬肉1萬5193公噸，進口豬肝、豬腳等5310公噸，其中進口美國豬肉1087公噸，豬肝及豬腳等761公噸，約佔10％。「請問行政部門可以告訴我們，這些進口的豬肉、豬肝、豬腳到哪去了？難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」

針對李德維言論，莊瑞雄、蘇震清及綠委王美惠舉行「亂牽拖，抹黑萬巒豬腳，國民黨立即道歉」記者會，莊瑞雄說，李德維談話汙辱萬巒豬腳，也汙辱台灣豬，如果李德維有空親走萬巒，就會發現販售店家有做好管理，並清楚標示台灣豬標章，且萬巒豬腳美味的關鍵就是台灣溫體豬，若用進口冷凍豬口感落差很大。

莊瑞雄暗諷「豬腦為難豬腳何苦」，批評李德維究竟是哪隻眼睛看到萬巒豬腳業者拿冷凍豬腳出來賣，由於李的發言對萬巒豬腳造成很大傷害，要求李德維立即道歉。

蘇震清也說，李德維所言是不實言論，為政治企圖造謠抹非，非常不可取。蘇震清出示萬巒豬腳業者進貨明細，證明業者都是使用台灣豬腳，可以溯源，有憑有據，李德維未查證就信口開河，非常悲哀，呼籲勇敢出面道歉。

(中時 )