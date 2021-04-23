台灣2016年起推動新南向政策，人才培育是一大重點，黎明技術學院23日上午簽訂新南向學生可來台接受「紡織領域學習」合約；駐台北越南經濟文化辦事處院英勇表示，台灣、越南商業往來密切，今年將有第一屆畢業生從黎明畢業，未來請學校提升標準提升學生質量。

黎明技術學院23日上午舉行聯合簽約儀式，興采實業股份有限公司、富泰企業股份有限公司代表和駐台北越南經濟文化辦事處阮英勇代表、馬來西亞投資發展局莎綺菈處長出席，簽訂合約與合照後，學校舉辦介紹校園設備、學生成果的參訪活動。

黎明技術學院校長林明芳表示，學校配合政府推動「新南向政策」，自106學年度起開辦「新南向國際學生產學合作專班」，至109學年為止，專班已增至13班385人、僑生產學合作專班1班，培養領域涵括電機工程、資訊科技、數位多媒體、機械工程、餐飲管理和化妝品應用等，透過產學合作達成學生、學校、企業三贏模式。

駐台北越南經濟文化辦事處院英勇表示，黎明今年將有第一屆新南向畢業生，疫情之前，黎明國際長已親自到越南舉行招生說明會，辧事處期待越南年輕人來校接受專業訓練，相信未來可擴大交流，請學校提高對越南學生培訓的標準，提升人才質量。

馬來西亞投資發展局莎婍菈處長表示，希望有機會促進更多馬來西亞的學生來到黎明就讀，提升台、馬雙邊交流；紡織產業綜合研究所協理林峰標、亞太產業鏈結辦公室副主任鄭尊仁表示，黎明技術學院教學素質優良，很高興能與學校共同推動國家新南向國家人才交流。

黎明技術學院國際暨兩岸事務處處長張世鈺表示，新南向專班學生在台表現優秀的表現，包含：全國大專足球賽榮獲全國第二名、參加全國飛盤比賽榮獲全國冠軍。此外，學校外籍助理高達15位為比例為全國最高，讓專班同學在校有家的溫馨感。

(中時 )