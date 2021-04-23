台北市地政局全國首創「地籍謄本自動櫃員機」，操作不用2分鐘就可取得跟臨櫃申辦一樣的地籍謄本，目前在北市府1樓東區地政便民工作站及中山地政事務所設置櫃員機，未來將編列預算購買機台擴大到所有地政事務所。

市長柯文哲今親自體驗操作自動櫃員機，地政局長張治祥表示，考量有不少民眾有申請地籍謄本需求推出自動櫃員機，不僅可用悠遊卡支付規費，列印出的謄本是採用專用紙張及機關核發章，與臨櫃申辦的規格相同，另提供繳費電子憑證可隨時上網查詢、列印。

張治祥指出，臨櫃申辦地籍謄本約要5分鐘，不過，排隊等待時間常會要等待超過30分鐘，使用自動櫃員機只要約2分鐘就可拿到地籍謄本。

她說，透過自動櫃員機申辦地籍謄本只收20元規費，若是在超商使用多媒體資訊機申請，除了20元規費，還要繳10元手續費及每張2元的紙張列印費用。

地政局進一步說明，經4月初開始試辦地籍謄本自動櫃員機後，今正式啟用，分別設置在市府1樓東區地政便民工作站、中山地政事務所，未來將編列預算擴及全市地政事務所。

(中時 )