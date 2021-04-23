台灣三星全力搶攻線上購物市場，推出全新線上獨賣機種Galaxy M12，主打超殺的規格與價格。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，線上通路市場蓬勃發展，整體手機線上通路銷售量亦有逐年上升的趨勢，透過網路獨賣的Galaxy M12，強化整體手機市場的佈局，期望能較上一代目標成長10％。

陳啟蒙表示，面對大環境的衝擊與轉變，$4,999元以下價格帶的手機，年成長近3成，極具潛力。如三星去年4月推出的首支線上通路販售限定手機－Galaxy M11，推出後連續5個月登上市調熱銷手機前20名榜單，帶來超乎預期近4成的銷售佳績。

台灣三星今日發表Galaxy M12，承襲M系列親民價格、時尚設計與強大軟硬體功能之精神，具備4＋1鏡頭、6.5吋V極限全螢幕、90Hz螢幕更新率及5,000mAh大電量，以超殺的規格與價格提供注重高性價比的消費者更怦然心動的產品選擇。

三星亦分享線上商城4年來營運成果，2020年營業額年成長超過6成，加上大環境影響，線上通路未來商機持續看好。而三星也計畫因應台灣消費者型態與需求，逐步進行通路策略調整，強化虛實整合。消費者除了在線上直接購買商品，也可至門市實際體驗並即時諮詢。若有需求，門市人員也可協助線上下單，如此可集結實體與線上通路優勢，進而提供消費者更便利的購物體驗。

Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果，簡潔俐落的垂直線條打造時尚吸睛外型並擁有極度舒適手感。搭載6.5吋V極限全螢幕及90Hz螢幕更新率，提供熱愛追劇、玩手遊或具有多工作業需求的消費者超大滿足的清晰流暢視野。此外，Galaxy M12不僅配備5,000mAh超長續航力電池，更支援15W閃電快充功能，讓使用者享受從早到晚不停歇的行動體驗。

Galaxy M12搭載One UI作業系統，更直覺操作的使用介面，實現最大的便利性及效率，並支援Samsung Health，能輕鬆為消費者紀錄各項身體與運動資訊，健康數據一手掌握，快呼朋引伴一同運動樂活。

(中時 )