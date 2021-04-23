台北市政府研擬在市內10國中免費發放衛生棉，預計6月上路。市議員阮昭雄感嘆，北市國中共有89校，但僅10所有販賣衛生棉，數量明顯不夠，衛生棉甚至與文具、牛奶混賣，擺放位置也未緊鄰女廁，呼籲教育局研擬政策，讓販賣機全面走入國中校園，發放免費衛生棉、販賣衛生棉的政策也該延伸至國小，但市府教育局、社會局未正面回應。

阮昭雄今協同北市友善空間協會秘書長林延鳳、市府衛生局與教育局等單位召開記者會。阮指出，受環境賀爾蒙所致，女童發育時間提早，醫學調查報告也證實初經年齡已下降至11歲，大約是國小5年級，取正負1年來算，等同4到6年級就可能面臨初經，因此衛生棉發放應該從國中延伸到國小。

阮進一步說明，在現行89所國中的智慧販賣機中，只有10校有販售衛生棉，數量明顯不足。林延鳳也說，她接到家長陳情，販賣機品項竟將衛生棉跟文具、零食放一起，但下課購買人數多，也會有許多男同學，導致女學生覺得毫無隱私，根本不敢去買。

阮認為，教育局既然都可到國中免費發放衛生棉，也可研擬相關政策，推動國中校園普設衛生棉販賣機，同時考量女童初經時間提早，將設置機台、發放免費衛生棉的政策延伸至國小。

教育局專員高于婷指出，未來將會加強學生的健康教育，協助女學生了解生理變化。她說，目前各國小的健康中心都備有衛生用品，有需求可以索取，至於智慧販賣機設置地點與品項，則須校園家長會、校方開會討論達共識，市府將鼓勵學校可把衛生用品放進販賣機內。

社會局性別平等辦公室執行秘書鄭維鈞則說，舉凡蘇格蘭、紐西蘭等地的校園，甚至民間都有提供衛生棉相關措施，市府也在民間企業推動性平認證，鼓勵企業公司在廁所放置生理用品等性別友善設施，後續將尊重教育局專業，看該單位如何回應大眾期待。

(中時 )