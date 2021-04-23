來自馬來西亞的正妹網紅顏妃(Gatita Yan)，經常在IG上放送「性感福利照」，也利用自身優勢賣情趣用品，在社群已經吸引了265萬人追蹤，近期流出不雅片，在片中只要付錢就可以讓男人撫摸，還傳出拍大尺度影片可月入300萬台幣。

顏妃擁有超高顏值與火辣的魔鬼身材，加上自然豪放的個性，即使之前大方承認自己為了愛美曾整型而遭到部分網友攻擊，但依然不影響她的高人氣，常PO出性感照的她，近期流出8分鐘不雅影片，從影片可以看出是以第一視角拍攝，起先顏妃都不理這位男子，之後掌鏡男掏出一疊50令吉鈔票（約340元台幣）後顏妃才任對方撫胸脫衣，而顏妃拍攝一系列影片放在OnlyFans成人網站，讓她的月收入超過11萬美元(約312萬元台幣)。

影片曝光後顏妃也遭受不少攻擊，並在instagram限動表示，自己沒有哭，每天都過得很好忙著工作和拍片，謝謝粉絲給正能量，沒心情去管網路上語言，「我的底氣，我自己掙，我的安全感，我自己掙，我的自信，我自己掙，我的事業我熱愛，我敬業！」，還表示，「職業不分貴賤，我不知道你的錢是有多乾淨，現在賺的錢都是自己努力賺回來的，沒有求過任何人」誠實的性格讓她人氣更高。

影片曝光後有網友好奇掌鏡男的真實身分，有人從男子手上的痣辨識，疑似是曾和她拍過愚人節假情侶照的男網紅林尚進。

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(中時新聞網)