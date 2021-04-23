江宏傑心死訴請離婚！ 福原愛現況曝光「全都失去了」

台日桌球名人夫妻檔江宏傑與福原愛3月初鬧婚變，時隔52天後，傳出江宏傑於22日送件，向法院訴請離婚，似乎是對這段婚姻已心死，至於福原愛疑因這段不倫戀重創事業及形象，如今得靠賣房維持經濟狀況，因此被日本媒體以「全部都失去了」形容現況。

根據《女性自身》報導，福原愛爆出不倫戀後，感情、事業可以說是兩頭空，3月下旬時更被目擊搬離位於東京的住家，據了解，這棟房子是她婚後半年用貸款添購，主要是為了返回日本時能有個棲息之處，雖然房子貸款快要繳清，但礙於醜聞纏身接不到工作，未來恐怕難以維持生計，因此還是決定賣掉為日後生活做打算，這般窘境也讓日媒以「全部都失去了」形容她的現況。

據悉福原愛桌球界熟識的友人，曾告知她因為不倫戀重創形象，雖然當初為了東奧返國，如今即便東奧按時舉行，也不可能接到任何相關工作，其它像是廣告、電視節目更是不可能有任何邀約，若返回台灣還能跟兩個小孩一起生活，因此頻頻規勸她和丈夫江宏傑復合。

如今傳出江宏傑已送件訴請離婚，勢必會爭奪一雙兒女的扶養監護權，據了解，家事法庭針對訴請離婚及子女監護權案件，都會先進入調解程序，若雙方調解不成，才會進入實質審理由法院判決。至於當事人是否要請律師可自行決定，但確定的是，江宏傑是親自遞狀，目前尚未委任律師協助打官司。

(中時新聞網)