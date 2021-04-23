甫於今年二月合校的「國立陽明交通大學」，成為台灣第一所具備醫學教育研究、科學技術訓練及產業連結資源豐富的大學。宏碁集團創辦人、陽明交大校友施振榮指出，台灣未來需要新時代的跨領域領導來領航，也因此陽明交大設立的醫師工程師組，培育兼具未來數位醫療產業技術研發、創業及領導能力的醫師，可望能進一步厚植下一代種子為台灣開創繼半導體之後的產業新高峰。

施振榮表示，台灣在ICT及半導體產業佔全球領先的地位，未來如何整合台灣在醫療的能量，藉由跨領域整合雙方優勢，進而在智慧醫療與電子醫材方面創造更高的價值，讓台灣取得下一波為人類做出更大貢獻，還有待更多選擇這條新路優秀的學子去開創。

陽明交大成立的醫師工程組，集結了陽明校區醫學系與交通校區電機學院的精銳師資和課程，提供跨越醫學與電機資訊領域的完整學程。學生在六年的修業期間內，除有前兩年在光復校區完成電機學院的課業，後四年則在陽明校區研讀醫學院的課程。

同時，陽明交大也將建立科技界導師群，提供陽明交大醫學系學生暑期企業見習、國際醫療機構海外參訪，以及每年二次與科技業界導師交流餐會，厚植畢業生未來產業鏈接與國際合作的能力。

電機系和醫學系作為第二類組或第三類組學生的首選，各在自身領域中都具有不可取代的專業性。但隨著世代的更迭躍進，科技已非僅存於科學園區之中，普通的消費電子產品再也不能夠滿足一般民眾，智慧手表如果能夠提供健康監測與診斷，會比只能提供來電顯示更吸引人。而醫學也早已不再是只仰賴醫師的望聞問切，AI人工智慧應用大數據輔助診斷與亞健康管理才是未來趨勢。

施振榮強調，唯有跨界結合醫學與科技攜手並進，才有機會在新世代醫療科技產業中，突破重圍站穩世界舞台。他並指出，陽明交大醫師工程師組的設立，是要創要一個新的思維，不但是仁心仁術、真知力行的醫師，也是知新致遠、崇實篤行的工程師。他希望藉由科技界導師群的引導，陽明交大將培育未來能真正跨足醫療與科技業的領導人。

(工商 )